Tanti progetti per il comune di Crevola, Ferroni: "Opere in corso per 6 milioni di euro"

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni ha tracciato un bilancio delle ultime attività svolte dall’amministrazione, in particolare riguardo ad alcuni progetti e iniziative che vedono coinvolte anche altre amministrazioni, “in un’ottica di sinergia e collaborazione, segnale evidente di una rete di collaborazione ampia e ben ramificata in ambito locale”.

Il primo cittadino ha ricordato che “Assieme ai comuni di Varzo, che funge da capofila, e di Trasquera siamo stati assegnatari di un contributo regionale di 30.000 € per la valorizzazione delle vie storiche, in questo caso la strada del Sempione. Con i comuni di Domodossola e Bognanco, con Crevoladossola come capofila, abbiamo ottenuto un finanziamento di 260.000 €, a cui i comuni comparteciperanno con circa 20.000 € ognuno, sul progetto del potenziamento della viabilità di alpeggio presso l’alpe Variola”.

Inoltre, “Il comune di Crevoladossola ha ottenuto un finanziamento nel bando emblematici minori di Fondazione comunitaria, pari a 80.000 € a cui aggiungeremo un finanziamento di 80.000 € con fondi propri sul progetto ricucire la comunità. Siamo capofila con i comuni di Crodo e Montecrestese, Ars Uni Vco, Università del Piemonte orientale, Pro Loco di Montecrestese, e dei partner svizzeri importanti, in un progetto Interreg denominato “Territori tra Ossola e Vallemaggia” che presenteremo ufficialmente martedì 30 aprile alle 18.00 in sala consigliare; è un progetto che vale complessivamente un milione e mezzo con un intervento su Crevoladossola stimato in 860.000 €”.

Ferroni ha poi sottolineato che “Come già noto, la Regione Piemonte ha finanziato con 1,2 milioni di euro il progetto per il recupero della Villa Cesconi Renzi. Il progetto era uno dei due pilastri del programma amministrativo con cui ci siamo presentati agli elettori nel 2020 e questo finanziamento permetterà il recupero in tempi rapidi dei due piani ancora da ristrutturare. Dobbiamo ringraziare la Regione che ha apprezzato la qualità della nostra proposta ritenendola meritevole del finanziamento. Con questo contributo andremo a realizzare uno degli edifici pubblici più belli della provincia e questo non è un vezzo estetico. Quello spazio andava recuperato: lasciarlo vuoto era un delitto. Stiamo restituendo una funzionalità sociale ad un edificio che è un patrimonio condiviso che torna ad essere a disposizione di tutti i cittadini”.

Il sindaco riteneva “giusto informare il consiglio e la comunità crevolese in quella che è la sua sede istituzionale del quadro estremamente positivo che si sta delineando, con un elaborazione progettuale che sta trovando riscontri sempre amministrativi sempre più evidenti con risultati che non ho dubbio posso affermare siano eccezionali”. Il comune di Crevoladossola ha in corso opere per un totale di 6 milioni e 130mila euro, di cui 4 milioni e 818mila euro ottenuti da finanziamenti esterni, senza ricorrere a mutui che avrebbero gravato sulle future generazioni.