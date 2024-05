“Scomparsa del professor Pierantonio Ragozza, grande perdita per l’Ossola”

“La scomparsa improvvisa di Pierantonio Ragozza è una grande perdita per tutta l’Ossola. E’ stato un uomo di cultura ed un profondo conoscitore delle nostre radici identitarie e di libertà. Oggi siamo tutti più poveri. Un ricordo personale, tra i tanti, è quello legato alle sue orazioni in occasione del 25 Aprile: riuscivano sempre a colpirmi nel profondo. Non era mai polemico o retorico, univa tutti. E’ stata una persona gentile e capace, che ha saputo raccontarci la storia in maniera semplice e mai divisiva. Mi unisco oggi al dolore dei familiari per una perdita che ci rende culturalmente più poveri”.