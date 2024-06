Arriva a Domodossola il nuovo Spazio Enel a disposizione dei cittadini

Un punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas ed efficienza energetica in un periodo in cui l’energia ricopre un ruolo sempre più centrale nella quotidianità delle persone e nel futuro sostenibile del pianeta: è questo il senso dell’apertura del nuovo Spazio Enel Partner di via Papa Giovanni XXIII a Domodossola. A disposizione di tutti i cittadini, con locali accoglienti e in un punto strategico della città, offre assistenza grazie a un team di professionisti: Grandi Numeri Srl è, infatti, un partner attivo da diversi anni con Enel con diversi Spazio Enel in Lombardia e in Piemonte, tra i quali lo Spazio Enel di Verbania.

Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo.

Lo Spazio Enel è una novità per il territorio, sia per la comodità della posizione, sia per gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; i primi die sabati del mese dalle 9.00 alle 13.00. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas.