Nuovo sciopero dei treni in arrivo a luglio

Un nuovo sciopero dei treni è in arrivo, con un'agitazione di 24 ore programmata per il weekend del 6 e 7 luglio. L'azione sindacale, indetta a livello nazionale da Cub Trasporti e Sgb, potrebbe coinvolgere il personale delle aziende che svolgono attività ferroviaria, causando disagi e disservizi anche per i pendolari delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (VCO).

Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, l'agitazione sindacale inizierà alle 21:00 del 6 luglio e si concluderà alle 21:00 del 7 luglio. Durante questo periodo, alcuni convogli ferroviari potranno subire modifiche o cancellazioni, con conseguenti problemi per i viaggiatori.

Per ridurre al minimo i disagi, è raccomandato ai pendolari di controllare gli aggiornamenti sul sito del Ministero dei Trasporti e sui canali ufficiali delle aziende ferroviarie. Considerare alternative di viaggio, come car sharing o autobus, nei giorni dell'agitazione. Verificare in anticipo le modifiche agli orari dei treni e le eventuali cancellazioni.