Terza Categoria: prima sconfitta per la Pregliese

Prima o poi doveva succedere: è arrivato il primo stop stagionale per la Pregliese di mister Gianni Lipari. I gialloblù cadono ad Oleggio castello, al termine di una partita rocambolesca, ma mantengono il primato nel Girone VCO di Terza Categoria.

Tanti gol ed emozioni in questa partita, che vedeva in campo un Oleggio Castello molto rinnovato e rinforzato, dopo un avvio di stagione deludente. Ossolani subito avanti con un rigore di Piroia, poi pareggio dei locali, ma ancora Piroia manda i gialloblù al riposo avanti di un gol. A metà ripresa ribaltone dell’Oleggio Castello, che segna due volte, ma di nuovo il solito Piroia sigla il pareggio a cinque minuti dal termine. Sembra finita, ma i novaresi trovano la rete del decisivo 4-3 a un minuto dal novantesimo.

Gialloverdi raggiunti in vetta dalla Virtus Crusinallo, alla quarta vittoria consecutiva, che ha la meglio sul Montecrestese in una partita altrettanto intensa. Al Comunale di Montecrestese vanno a segno Henzen, Savoia e Mattei per gli ossolani, Cataldo (doppietta), Bouchbika e Garone per i cusiani: finisce 3-4, è la terza sconfitta consecutiva per il Montecrestese.

Si sblocca la Mergozzese, che esce con i tre punti dal difficile campo di Meina. Il gol di Brunetti e la doppietta di Bossi valgono il 3-2 finale, che fa risalire le quotazioni della compagine di mister Pascale.

Pesante rovescio per il Verbania Olympia che, dopo la vittoria a sorpresa sull’Oleggio Castello di una settimana fa, deve incassare un sonoro 0-7 in casa del Gattico Veruno, alla prima vittoria stagionale.

I risultati:

Meina - Mergozzese 2 - 3; San Maurizio - Valsessera 1 - 1; Montecrestese - Virtus Crusinallo 3 - 4; Oleggio Castello - Pregliese 4 - 3; Armeno - Libertas Vaprio 4 - 1; Gattico Veruno - Verbania Olympia 7 - 0

Classifica:

Pregliese, Virtus Crusinallo 12 - San Maurizio 11 - Armeno 10 - Valsessera, Mergozzese 8 - Montecrestese, Meina 6 - Oleggio Castello 4 - Libertas Vaprio, Verbania Olympia, Soccer Gattico Veruno 3