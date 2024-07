Domenica 14 il decimo raduno Vespe in Ossola

Si ritroveranno domenica 14 luglio a Piedimulera gli appassionati della mitica Vespa per il decimo raduno Vespe in Ossola organizzato dal gruppo Vespisti di Premosello.

L'appuntamento è per le ore 9.00 a Piedimulera, nel piazzale "Penta". Dopo la colazione e l'iscrizione, il colorato gruppo partirà per un giro panoramico: tappa al Calvario per l'aperitivo e pranzo alla Vallaccia di Pieve Vergonte. È necessaria l'iscrizione, e a pranzo saranno ammesse massimo 130 persone.

Per info Alessio 335 683203, Massimo 349 7394397, Gianni 335 7296582.