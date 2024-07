Con Ossola Guitar Festival un incontro dedicato alla musicoterapia

Sabato 27 luglio alle 9.30 Domocentro, in corso Dissegna a Domodossola, ospita un nuovo appuntamento “extra festival” nell’ambito di Ossola Guitar Festival 2024. Si tratta dell’incontro intitolato “Il suono nella comunicazione non verbale”, a cura dei musicoterapeuti Maurizio Scarpa e Margherita De Palmas.

Un'esperienza attiva di gruppo attraverso l'utilizzo del suolo e della musica, in cui sperimentare quanto la comunicazione non verbale dia maggior chiarezza di sé stessi e degli altri. Non è necessario essere musicisti ma aver voglia di mettersi in gioco e divertirsi. La durata è di tre ore. Su prenotazione è possibile anche partecipare a sedute individuali di suonoterapia.