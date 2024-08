Torna a Domodossola il 'Fuori tutto'

Il 21 e 22 agosto, Domodossola si prepara ad accogliere nuovamente l'evento "Fuori Tutto", un'iniziativa che da un decennio anima le strade cittadine al termine dei saldi estivi. Promosso dalla Giunta Comunale e organizzato dall’Ufficio Attività Produttive, "Fuori Tutto 2024" offrirà due serate all'insegna dello shopping, del risparmio e dell’intrattenimento, con gli esercenti che esporranno i loro articoli di fine stagione direttamente all’esterno dei negozi.

Dalle 20:00 alle 24:00, i visitatori potranno passeggiare tra le vie del centro, alcune delle quali saranno chiuse al traffico veicolare per garantire la sicurezza dei pedoni.

Le vie principali interessate dalla manifestazione includono corso Paolo Ferraris, corso Fratelli di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi e molte altre. Inoltre, saranno adottate misure specifiche per agevolare lo svolgimento dell’evento, come la chiusura al traffico e il divieto di sosta nelle vie centrali dalle 19:30 alle 24:00. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.