La biblioteca Contini si trasforma in un accampamento indiano

In collaborazione con il Ciss Ossola e il Centro per la famiglia, sabato 24 agosto alle 15.00 il giardino della biblioteca Contini di Domodossola si trasforma in un vero accampamento indiano, con tende, totem e tepees.

Con un laboratorio creativo, i bambini dipingeranno i teli che verranno utilizzati per realizzare le tende e costruiranno il totem. Quando l’accampamento sarà finalmente pronto si caleranno nelle suggestive atmosfere del mondo dei nativi americani con musiche e danze a cura dell’associazione SuoniAmo e letture dei volontari di Nati per leggere.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Il progetto, promosso dal Sistema Bibliotecario del Vco, si pone l’obiettivo di avvicinare alla bellezza dell’esperienza culturale le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, in continuità con il programma Nati per leggere, perché investire nella promozione della cultura fin dalla prima infanzia costituisce una strategia fondamentale per promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle bambine, sia per quanto riguarda la loro salute psico-fisica e le capacità cognitive sia a livello sociale, puntando a colmare le diseguaglianze esistenti.

L’iniziativa è indicata per bambini dai 3 ai 7 anni. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in biblioteca.