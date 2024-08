Sentieri e Pensieri, arrivano Leonardo Mendolicchio e don Marco Pozza

Proseguono gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri 2024, il festival letterario di Santa Maria Maggiore diretto da Bruno Gambarotta.

Mercoledì 21 agosto, per la quarta giornata di festival, il primo protagonista è Leonardo Mendolicchio, che alle 17.30 a Villa Antonia presenta il suo libro “Fragili. I nostri figli, generazione tradita”, edito da Solferino. Medico psichiatra e psicanalista, Mendolicchio dirige due reparti per la riabilitazione e la cura dei disturbi alimentari e obesità dell’Istituto Auxologico Italiano. Con il suo volume ci riporta all’epoca del Covid narrando i travagli di migliaia di famiglie, del loro profondo bisogno di aiuto a causa di figli in grande sofferenza. L’autore dialoga con la giornalista Cristina Pastore.

Alle 21.00 è invece il turno di don Marco Pozza, che presenta “Ognuno fa il fuoco con la legna che ha”, edito da Rizzoli. Pozza è il parroco del carcere Due Palazzi di Padova e ha già pubblicato numerosi altri volumi. Quello che presenta a Sentieri e Pensieri è il secondo della trilogia iniziata con “Chi dorme non piglia Cristo”. L’autore dialoga con la giornalista Manuela Borraccino.