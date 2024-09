Amministrazione condivisa: con Cst Novara Vco un percorso formativo per gli enti del terzo settore

L’amministrazione condivisa è un modello organizzativo dei beni comuni che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini e all’amministrazione pubblica, in special modo ai comuni, di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Il ruolo svolto dagli Ets è centrale, il vantaggio concreto è quello di partecipare a processi di co-programmazione e co-progettazione, ciò li rende protagonisti della scena pubblica, nonché propulsori dei processi di cambiamento del sociale, in quanto 'percettori' delle esigenze del territorio.

Anci Piemonte, Cst Novara e Vco e Fondazione per la sussidiarietà, in collaborazione con il comune di Novara, propongono un percorso formativo che, tenendo in dovuta considerazione l’impianto generale dei principi che innervano le logiche della amministrazione condivisa, consenta ai partecipanti di mettere in pratica, tramite esperienze di laboratori, le regole su co-programmazione e co-progettazione nonché tutti gli elementi che contraddistinguono, in senso pienamente innovativo, le scelte gestionali degli enti locali.

Gli elementi che costituiscono un valore aggiunto del percorso formativo proposto sono: la partnership e il lavoro di co-progettazione da cui prende vita questa scuola; la forma laboratoriale, che permette un esercizio proficuo su casi concreti, favorendo la conoscenza delle realtà associative nonché gli strumenti amministrativi necessari e le modalità di co-progettazione.

Il territorio di Novara che ospita la prima esperienza di questo genere che può diventare un vero e proprio modello replicabile altrove. L’iniziativa si propone di promuovere la nascita e il consolidamento di una cultura dell’amministrazione condivisa e praticata.

La scuola sarà presentata al Broletto di Novara venerdì 4 ottobre alle ore 12.00, in occasione dell’assemblea regionale di Anci Piemonte, alla presenza istituzionale di Anci, del coordinatore dei laboratori Luciano Gallo di Anci Emilia-Romagna, del sindaco di Novara Alessandro Canelli, della responsabile scientifica Lorenza Violini dell’Università degli Studi di Milano, del presidente del Cst Novara Vco Carlo Teruzzi e del presidente della Fondazione per la sussidiarietà Giorgio Vittadini.

È previsto un evento finale di restituzione del corso e condivisione delle buone prassi che si svolgerà presso il Castello di Torino sabato 23 novembre alle ore 10.00. Il percorso è a pagamento ed è rivolto al terzo settore, agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e si svolgerà presso il Castello di Novara. l’iscrizione deve essere effettuata entro venerdì 20 settembre.