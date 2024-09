A Domo la Polizia stradale scopre un meccanico abusivo, sanzioni a lui e ai suoi clienti

Un altro esercente abusivo scoperto dalla Polizia Stradale di Verbania. Questa volta nel centro abitato di Domodossola, dove un uomo residente in città è stato sorpreso a svolgere un'attività di meccanico senza averne alcun titolo.

L'uomo, durante il tempo libero dal lavoro che ufficialmente svolge come meccanico fuori dai confini nazionali, utilizzando un capannone in affitto, era intento ad eseguire lavori sui motori di due veicoli presenti all'interno dello stesso, mentre un terzo veicolo si trovava all'esterno del locale in attesa di essere a sua volta riparato.

L'attività di controllo, che è seguita a una serie di sopralluoghi svolti sul posto dagli agenti, si è, infine, concretizzata nell'applicazione di una sanzione amministrativa di circa 5.000 euro con sequestro del ponte sollevatore a due colonne rinvenuto all'interno dell'officina, mentre ai proprietari dei veicoli in riparazione sono state contestate le sanzioni amministrative previste.

Ancora una volta il senso civico e la fiducia dei cittadini si sono rivelate parte di un circolo virtuoso che ha consentito di ristabilire l'osservanza delle regole e impedire una pericolosa concorrenza sleale.