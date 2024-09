Domo e Villa piangono la scomparsa di Giuseppe Cottini

Lutto a Domo e a Villa per la scomparsa di Giuseppe Cottini. Si è spento all'età di 84 anni alla Rsa di Domodossola. Cottini, padre di Andrea, anima di Ars.Uni.Vco, era una figura molto conosciuta sia a Domo, era originario della Motta, sia a Villa, dove la moglie, Loredana Mori, aveva gestito per anni un salone da parrucchiera. E proprio il negozio della moglie era stato donato nel 2021 dalla famiglia Cottini al Comune di Villa. Nel novembre di 3 anni fa poi la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Ugi proprio nei locali della famiglia Cottini, e l'intitolazione della sede ossolana dell'associazione a Loredana Mori. Giuseppe Cottini lascia il figlio Andrea con Simona e l'adorata nipote Giada.

Il rosario sarà recitato oggi alle ore 17,30 in Collegiata, il funerale mercoledì alle 14,30.