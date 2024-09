Prima Categoria, occhi puntati su Gravellona San Pietro - Virtus Villa

Seconda giornata del campionato di Prima Categoria e occhi puntati sul “Boroli” di Gravellona: gli arancioneri di Agostini, reduci dalla bella vittoria di Carpignano, attendono una Virtus Villa a sua volta carica per il buon esordio casalingo. Sarà una partita molto interessante, tra squadre che puntano in alto.

A Varzo si gioca l’altro incontro tra squadre della nostra provincia, con la Varzese che riceve l’ambiziosa matricola Fondotoce. Stati d’animo opposti per le due formazioni, con i granata reduci dal successo contro il Sizzano e desiderosi di sfruttare al meglio il doppio turno casalingo, mentre i neroverdi di Sena vogliono cancellare la sconfitta subita contro l’Agrano all’esordio.

Proprio i granata omegnesi saranno di scena sul terreno di Momo, in casa di una squadra temibile e ferita dal pokerissimo subito a Piedimulera. A proposito dei gialloblù, i ragazzi di Poma giocheranno in casa della matricola Romagnano, con l’obiettivo chiaro di vincere e mantenersi saldamente in vetta.

Altra neopromossa da affrontare per il Bagnella: stavolta gli arancioneri andranno in trasferta a Quarona, dove i padroni di casa hanno intenzione di muovere la classifica, dopo la sconfitta di misura a Villadossola.

Una vercellese anche sulla strada del Vogogna: i ragazzi del presidente Casile affronteranno infatti la Serravallese al “Bonomini”. Entrambe le formazioni hanno pareggiato per 1-1 la gara d’esordio.

Un altro match-clou di giornata è in programma al “Brocca” di Cannobio, e vedrà di fronte Cannobiese e Carpignano, due squadre ambiziose che non sono partite nel migliore dei modi.

Tutte le gare inizieranno alle ore 15: Vogogna - Serravallese; Cannobiese - Carpignano; Gravellona San Pietro - Virtus Villadossola; Momo - Agrano; Quaronese - Bagnella; Romagnano - Piedimulera; Sizzano - Valduggia; Varzese - Fondotoce