La biciclettata d'autunno arriva in città

Sabato 21 settembre è in programma a Domodossola la biciclettata d'autunno. Una pedalata per le strade di Domodossola con arrivo in piazza Mercato, dove verranno proposti giochi per i più piccoli e merenda finale. Il ritrovo e alle 16.30 in largo Madonna della Neve. Alle 17.00 è prevista la partenza e alle 17.30 l'arrivo in piazza Mercato. È consigliato l'uso del casco. L'iniziativa è organizzata dalla Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta del Vco, in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola con il patrocinio del comune per l'equinozio d'autunno e in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.