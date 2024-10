Le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica dell’Ossola arrivano a Montecitorio

È in programma per oggi, 1 ottobre un importante evento nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica dell’Ossola. A Roma, alla Camera dei Deputati, si tiene la presentazione della nuova edizione di “Ne valeva la pena” a cura di Aldo Aniasi (Babilion Edizioni) e una tavola rotonda sul tema della resistenza e della Repubblica dell’Ossola.

Il programma si apre alle 15.00 con un’introduzione dell’onorevole Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati. A seguire i saluti istituzionali: intervengono il senatore ossolano Enrico Borghi, Emmanuel Conte, assessore del comune di Milano, Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, Andrea Pozzetta, direttore scientifico della Casa della Resistenza di Verbania, Ferruccio Parri, vicepresidente della Fiap.

Alle 15.45, poi, la tavola rotonda sul tema “Ne valeva la pena? Storia e attualità dell’esperienza ossolana”. Introduce e modera Enrico Mentana; partecipano Giuliano Amato, Mirco Carrattieri, Marcello Flores, Fiorella imprenti e Lia Quartapelle. Alle 17.00, infine, le conclusioni con Luca Aniasi.

La giornata di celebrazioni a Montecitorio è organizzata dalla Fondazione Aldo Aniasi, con la partecipazione di Fiap, Federazione italiana associazioni partigiane.