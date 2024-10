Valorizzazione delle antiche mura della città, Falciola: "Serve la compartecipazione dei privati"

La valorizzazione delle antiche mura di Domodossola è stato uno dei temi in discussione dell'ultimo consiglio comunale.

“Uno dei punti cardine del piano regolatore del centro storico è stato quello di creare i presupposti normativi per poter intervenire rendendo possibile il trasferimento delle volumetrie”, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, in risposta all'interpellanza del Pd sulla completa valorizzazione delle antiche mura del pentagono. “Occorre però – ha proseguito Falciola - la compartecipazione dei privati”.

L'intervento per la completa valorizzazione delle mura vedrebbe la demolizione di fabbricati, la realizzazione di corpi più piccoli e la creazione di un percorso lungo le mura che consenta di valorizzarne la visibilità. Il Pd ha fatto riferimento in particolare alla parte di mura in via Facchinetti, che risulta occultato da edifici fatiscenti costruiti nel tempo.

Nell’interpellanza si suggeriva inoltre all'amministrazione un piccolo ma significativo intervento propedeutico a quello più impegnativo, ovvero la demolizione e la ricollocazione della vecchia cabina dell'Enel posta sul lato sinistro del tratto terminale in via Pellanda che deturpa uno scorcio che, anche grazie ai lavori di restauro in corso sull'antica casa parrocchiale, risulta di notevole bellezza. Per quanto riguarda la cabina dell'Enel, l'assessore ha detto che lo spostamento non è di facile soluzione e che questa alimenta tutto il centro storico, l'amministrazione è intenzionata comunque a riprendere la discussione della questione con Enel.