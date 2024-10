Due pomeriggi aggiuntivi alla Primaria: un nuovo servizio per le famiglie di Piedimulera

Il comune di Piedimulera annuncia un’importante novità: “Siamo riusciti a dare il via ad un progetto che prevede due pomeriggi aggiuntivi per i bambini della scuola elementare”, spiega il sindaco Alessandro Lana. Attualmente, infatti, gli alunni della primaria rientrano a scuola per due pomeriggi a settimana, ma spesso le famiglie si trovano in difficoltà. “Per questo abbiamo istituito due ulteriori pomeriggi, il martedì e il giovedì, in cui i bambini possono rimanere a scuola per attività extrascolastiche. Il tutto a spese del comune, con un piccolo contributo delle famiglie”, sottolinea il primo cittadino.

I bambini potranno dunque rimanere a scuola con orario continuato: al termine delle attività didattiche della mattina vengono affidati a due educatrici, che li seguono in mensa e poi nel pomeriggio. Le attività non hanno valenza didattica, ma è previsto un servizio di affiancamento per i compiti, laboratori, attività sportive e ricreative.

“Sono particolarmente soddisfatto – dice il sindaco Lana -. È un servizio importante per le famiglie, che nel comune di Piedimulera non c’era mai stato e ora contiamo già 21 bambini iscritti. Per quest’anno i posti sono esauriti, ma l’obiettivo è quello di riproporre il servizio nei prossimi anni scolastici”.