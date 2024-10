Aperte le iscrizioni all'università della terza età di Domodossola

L’Università della Terza Età di Domodossola dà il via alle iscrizioni, offrendo agli over 60 l'opportunità di partecipare a una vasta gamma di corsi e attività pensati per stimolare la mente e favorire la socializzazione. Gli interessati avranno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 18 ottobre per registrarsi.

Per iscriversi, gli aspiranti partecipanti possono consultare il sito del Comune di Domodossola, dove troveranno il modulo di iscrizione, il calendario dei corsi e il libretto informativo nella sezione "in evidenza". Chi preferisce il contatto diretto può recarsi all'Ufficio dei Servizi Sociali, situato in via Romita, durante gli orari di apertura: il lunedì pomeriggio, il martedì e il mercoledì mattina, e il giovedì in due turni.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato con attenzione e firmato dal richiedente. Può essere inviato via email all'indirizzo uni3@comune.domodossola.vb.it, assicurandosi che gli allegati siano in formato PDF, oppure consegnato di persona all'Ufficio dei Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo in Piazza Repubblica dell’Ossola, aperto dal lunedì al venerdì. È anche possibile presentare l'iscrizione tramite delega, completando la sezione apposita del modulo e allegando una copia del documento d’identità del delegante. Questo consente a ogni delegato di presentare più domande, semplificando il processo di iscrizione. La partecipazione ai corsi è limitata ai posti disponibili, e le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione.

Se le domande superano il numero di posti, verrà creata una lista d’attesa per gestire eventuali rinunce. Le iscrizioni tardive verranno considerate solo se ci sono posti disponibili e l'accesso ai corsi già avviati sarà soggetto all’approvazione del docente. Per partecipare, è richiesto il versamento di una quota di iscrizione unica, indipendente dai corsi selezionati, che deve essere effettuato insieme a due mensilità per ogni corso scelto, entro sette giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento PagoPa. In alternativa, gli iscritti possono optare per il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione, beneficiando di uno sconto del 10% sulle quote mensili (esclusa la quota d’iscrizione).

Per maggiori dettagli o per chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali comunali al numero 0324.227459 oppure scrivere un’email a uni3@comune.domodossola.vb.it.