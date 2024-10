Ornavasso celebra il letterato e poeta Enrico Bianchetti

Un mese di iniziative per celebrare il più celebre dei cittadini di Ornavasso, Enrico Bianchetti a centodieci anni dalla nascita. Poeta, letterato, storico e archeologo, fu tra i fondatori della Società di Mutuo Soccorso e dell'Asilo di Ornavasso.



Gli eventi prenderanno il via sabato 12 ottobre con l'inaugurazione della mostra "Il genio degli ossolani del mondo", promossa dalla Fondazione Monti con il sostegno della Fondazione Ruminelli e dalla Fondazione Glussani Bernasconi presso la Sala Cinema Teatro - Sala Affrescata (visitabile tutti i sabato e domenica di ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18). Sempre sabato 12 ottobre alle ore 17 sarà inaugurata la mostra incontro di memoria "Ornavasso rende onore ad Enrico Bianchetti". Interverranno Enrico Rizzi, Antonio Pagani, Paolo Crosa Lenz. Moderatore sarà Maurizio De Paoli. Seguirà un brindisi inaugurale.



Sabato 19 ottobre presso la Sala Cinema Teatro alle 21 vi sarà una serata, intitolata Numa Pulenta, dedicata alle rime in dialetto di Ornavasso, con lettura delle poesie di Valerio Cantamessi, dopo oltre ventanni dalla prima edizione del libro. Introdurrà la serata Silvano Ragozza.



Infine sabato 26 ottobre alle 21 presso la Sala Cinema Teatro vi sarà la chiuisura della mostra e la presentazione del calendario 2025 curato del Gruppo Rigadén intitolato "Tracce di vita, donne e uomini che hanno fatto la storia di Ornavasso tra Ottocento e Novecento.