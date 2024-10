Tutti gli appuntamenti della festa de Lo Pan Ner

Un’occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni: sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 torna la Festa Transfrontaliera dei Pani delle Alpi anche nei comuni della Val d’Ossola e del Verbano: Montescheno e Borgomezzavalle (Valle Antrona), Montecrestese, Tappia e Varchignoli (Villadossola), Crodo (Valle Antigorio e Val Formazza), Calasca Castiglione ( Valle Anzasca), Macugnaga (Valle Anzasca), Coimo (Val Vigezzo), Vogogna e Intragna (Valle Intrasca), Cavandone (Verbania), Premosello-Chiovenda, Aurano e Miazzina (Valgrande) saranno protagoniste con programmi proposti dai singoli paesi e frazioni per accogliere turisti e appassionati.

Il programma proposto è davvero interessante e ricco. In Valle Antrona, a Viganella, sabato 12 ottobre alle 21 vi sarà la serata con i cori Cai Bovisio Masciago e Seo-Cai Domodossola. Ad Antrona schieranco sabato 12 e domenica 13 ottobre sono in programma visite guidate alla Miniera del Taglione. Domenica 13 ottobre a Montescheno alle 9 è in programma un'escursione guidata, alle 9.30 visita al vecchio mulino della Frazione Sasso, alle 10.30 la visita al forno di Progno con sfornata del pane e la visita al torchio. Sarà possibile degustare prodotti con la segale, sia dolci che salati. Sarà anche allestita una mostra dei disegni dei bambini della scuola di Montescheno. Alle 11 e poi alle 12.30 si partirà per Viganella, mentre alle 12 si potrà visitare la Chiesa di Seppiana. A Viganella sempre domenica 13 alle 10 aprirà il mercatino con i prodotti locali, mentre alle 11.30 per i più piccoli si terrà la tradizionale battitura e pulitura della segale e del grano saraceno, nonché la macinatura della segale con i mulinetti didattici. Alle 12.30 visita guidata alla frazione Viganella e alle 13.45 degustazione di prodotti locali, mentre alle 15 di vini locali.

A Calasca Castiglione domenica 13 ottobre vi sarà una visita guidata sulla "Via del Pane" tra i forni e la storia delle frazioni, mentre alle 15 è prevista la partenza da Castiglione della passeggiata tra i forni e la storia del paese. A seguire presso l'antico forno acceso di Pecciola, aperitivo con degustazione di prodotti sfornati. A Cavandone domenica 13 ottobre alle 9.30 in programma la cottura dei pani nel forno comunitario, alle 10.30 le letture sul pane presso la sala del monastero, alle 11 assaggi di pane con prodotti locali presso il circolo Arci. Alle 15 si terrà lo spettacolo di burattini di Marcello Ricci, mentre alle 16 la degustazione di vini. A seguire l'incanto dei pani. A Coimo, nell'ambito della Castagnata Coimese, si inseriscono anche gli eventi de Lo Pan Nero sabato 12 e domenica 13, con il pranzo tipico, i canti popolari, la sfilata degli antichi mestieri e le rappresentazioni teatrali.

A Crodo sabato 12 e domenica 13 nella frazione di Rencio Inferiore dalle 14 alle 18 sarà aperto il vecchio forno a legna e si potrà osservare la cottura delle pagnotte e, successivamente, acquistarle. Macugnaga partecipa alla giornata con la Pro Loco e l'associazione Il Rosa con, alle 9 di sabato 12, una fiera enogastronomica, alle 11 la sfida culinaria, alle 12 la sfornata del pane e alle 15 lo spettacolo per bambini. Domenica 13 ottobre apertura della fiera alle 9, laboratorio di panificazione per bambini e alole 11 show cooking con Martina Tenz. A Varchignoli sabato 12 ottobre alle 8.30 è prevista l'escursione guidata con partenza della località Boschetto e accompagnamento di una guida ambientale escursionistica. Alle 9.15 l'arrivo a Varchignoli con visita ai terrazzamenti, al forno e l'assaggio dei prodotti tipici locali. Alle 0.30 si partirà poi per Tappia con l'arrivo previsto alle 12.30, la sfornata del pane nero e la possibilità di degustare prodotti locali e il caffé del Pariulin.

Dopo la visita guidata alla chiesa di Tappia si potranno degustare i vini della Cantina Zaretti. A Montecrestese, nella frazione Altoggio, domenica 13 ottobre al mattino si sfornerà il pane di segale nel forno tradizionale. Alle 12 si optrà pranzare con polenta e contorni, nel popmeriggio poi ricomincerà la produzione del pane di Altoggio. Al ppomeriggio divertimento per tutti, merenda musica in compagnia e bancarelle. Saranno aperti anche i forni di Alteno, il forno della Borella, quello di Roledo, di Lomese con dimostrazioni e degustazioni. Sabato 12 ottobre invece è in programma una passeggiata al tramonto tra i borghi di Borella, Cardone e Giosio. A Premosello Chiovenda domenica 13 ottobre vi sarà un percorso enogastronomico a tappe attraverso alcuni dei forni di Colloro.

Si parte alle 11 con l'aperitivo e si prosegue con le altre tappe, tra polentata, pizza e focacce, dolci alla segale, vini. Sarà possibile visitare la mostra dei disegni dei bambini di Premosello, partecipare alla dimostrazione di battitura della segale, e alla cena al Circolo di Colloro. A Intragna sabato 12 ottobre presso lo spazio antistante la sede della Soms alle 15.30 sarà possibile visitare l'allestimento degli antichi presso la sede del Municipio, alle 16.30 vi saranno i giochi in piazza per gradi e piccini, alle 18.30 l'aperitivo e poi l'intrattenimento musicale. Domenica 13 ottobre ad Aurano alle 11 aperitivo con degustazione di formaggi, salumi e miele accompagnati da pane nero, alle 12.30 pizza cotta nel vecchio forno a legna, musica canti popolari e alle 16 l'assaggio di castagne bollite con sale e alloro.