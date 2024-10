Città Europea del vino 2024: un incontro in regione per definire nuove collaborazioni

Una delegazione del comitato promotore “Alto Piemonte Gran Monferrato Città Europea del Vino 2024” è stata ricevuta dall’assessore al turismo, cultura e sport Marina Chiarelli per discutere le future attività e collaborazioni. L’incontro ha visto la partecipazione del presidente Mario Arosio, del vicepresidente dell'associazione nazionale Città del Vino Stefano Vercelloni e dei sindaci di Briona e Ghemme, Davide Giordano e Mirko Barbavara, accompagnati per l’occasione dal senatore Gaetano Nastri e la consigliera regionale Daniela Cameroni.

Durante l'incontro è stato comunicato il calendario con le date della cerimonia di chiusura del riconoscimento nei giorni 25, 26 e 27 ottobre a Stresa. Il comitato ha anche presentato un resoconto delle attività e degli eventi più significativi svolti negli ultimi mesi, nell'ambito del prestigioso riconoscimento di “Città Europea del Vino 2024”.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il calendario dei prossimi appuntamenti, tra cui la partecipazione a novembre al World Travel Market London 2024, una delle fiere più prestigiose in ambito turistico a livello internazionale. Il comitato prenderà parte anche al “Experience Piemonte Luxury, Design, Wellness, Taste” a Venaria Reale, l’evento dedicato al lusso nei settori arredo, moda e accessori, gioielleria, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere. Il Piemonte sarà presente con un corner di promozione anche all'interno della manifestazione del campionato mondiale maschile di hockey su pista Novara 2024.

“Abbiamo definito un nuovo calendario per arricchire il ventaglio dell’offerta ma soprattutto per mettere in vetrina le nostre eccellenze. – ha sottolineato l’assessore Marina Chiarelli –Dopo il grande sforzo delle città per formare singole realtà in un’isola della qualità vitivinicola e del made in Piemonte questo è il momento per allargare la nostra sfera di influenza. Per questa sono stati pianificati partecipazioni a grandi eventi mondiali come al World Travel Market e i press tour, che serviranno a mettere in vetrina il lavoro svolto fino ad ora e le prospettive di crescita di un territorio che ha dimostrato di essere maturo per affrontare le grandi sfide dei mercati internazionali”.

Per incrementare ulteriormente la visibilità del territorio è stata annunciata la pianificazione di alcuni press tour per far conoscere ai giornalisti il numeroso patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico che da sempre è un’attrazione per il turismo nazionale e internazionale.