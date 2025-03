“Johnny mio fratello” in scena a Domodossola: un teatro che emoziona e fa riflettere

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera avvicinarsi a un tema di grande importanza sociale. Domenica 30 marzo, il Cinema Corso di Domodossola ospiterà lo spettacolo teatrale Johnny mio fratello, un evento organizzato dalla D.O.M.O. – Associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo.

La rappresentazione affronta con sensibilità e profondità il dramma della leucemia, raccontando la storia di due coppie alle prese con una malattia che sconvolge le loro vite. Da un lato, una famiglia serena che si trova improvvisamente a dover affrontare una dura prova; dall’altro, due giovani che scoprono il valore della solidarietà e del dono come atto d’amore. Un filo invisibile lega le loro esperienze, ricordandoci quanto la vita possa cambiare in un istante e come ognuno di noi possa fare la differenza nel salvare una vita.

Le musiche de I Pentagrami contribuiranno a creare un’atmosfera intensa ed emozionante, sottolineando i momenti più significativi della narrazione.

Sul palco, gli attori Sabrina De Palma, Sara Caprera, Riccardo Nazzaroli e Thomas Manzini daranno vita ai protagonisti della storia, sotto la regia di Mario Stelitano, con il supporto di Giulio Rodinó per luci e audio. La serata sarà presentata da Andrea Lavalle.

Lo spettacolo Johnny mio fratello ha alle spalle numerose repliche, dalla sua prima messa in scena nel 2012 fino a questa nuova rappresentazione, particolarmente sentita dall’Associazione D.O.M.O., che la dedica alla memoria dell’autore e regista Domenico Rodinó.

Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da un teatro che non è solo intrattenimento, ma anche un potente strumento di sensibilizzazione e consapevolezza.