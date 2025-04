Seconda Categoria, Esio vicinissimo al traguardo

Continua la marcia trionfale dell'Esio Verbania, che espugna il campo del Fomarco con un combattuto 3-2 e consolida il primato in classifica. I verbanesi si confermano in vetta con sette punti sulla Castellettese, a sole tre giornate dalla fine, e domenica prossima c’è proprio Esio-Castellettese: basta un pareggio per festeggiare. La sfida con i biancoverdi ossolani non è stata semplice: il Fomarco ha lottato fino all'ultimo, trovando la via del gol con Romano e Bernareggi, ma la maggiore qualità offensiva dell'Esio ha fatto la differenza, con Mancin che ha aperto le marcature al 14', seguito da Zappoli e Camossi. Nonostante la sconfitta, la squadra di Piccinini ha dimostrato carattere, ma resta bloccata nella parte bassa della classifica.

Amaro weekend per la Pro Vigezzo, che crolla sotto i colpi della Voluntas Suna, perdendo 4-1. I granata colpiscono con Schulte, Pettinelli, Poli e Bisi, per gli ossolani di mister Pennestri gol della bandiera di Balassi su rigore. Per i verbanesi tre punti preziosissimi, ora sono a quota 29 e si allontanano dalla zona calda della classifica. Per la Pro Vigezzo, invece, arriva una sconfitta pesante che costa anche il sorpasso in classifica da parte del Gargallo: per i rossoblù non ci sono ormai più stimoli di classifica.

Grande vittoria della Crevolese, che batte il Varallo Pombia per 2-1 e guadagna tre punti importanti per la classifica. I gialloblù ossolani, guidati dal presidente Biggio, trovano il successo grazie alle reti di Malvicini e di Pezzoni nel recupero, e sono ormai quasi salvi dopo una stagione tribolata.

La sfida tra Cireggio e Casale Corte Cerro ha visto trionfare gli omegnesi per 2-1. Protagonista assoluto è stato Lampione, autore di una doppietta che ha steso gli ospiti, che avevano momentaneamente accorciato le distanze con un rigore trasformato da Carlucci. Questo successo consente al Cireggio di scavalcare proprio il Casale Corte Cerro e di raggiungere il Fomarco, salendo a quota 25 punti.

Continua il periodo nero del Crodo, che cede in casa contro il Gargallo per 2-0. Gli ossolani di mister Marta restano inchiodati all'ultimo posto con 9 punti, manca solo la matematica per l’amaro verdetto della retrocessione. Gli antigoriani recupereranno giovedì sera sul campo del Riviera d’Orta la gara rinviata la domenica precedente.

Risultati:

Cireggio - Casale Corte Cerro 2 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Esio Verbania 2 - 3; Crodo - Gargallo 0 - 2; Castellettese - Maggiora 4 - 0; Dormelletto Comignago - Riviera D'Orta 0 - 1; Voluntas Suna - Pro Vigezzo 4 - 1; Crevolese - Varallo Pombia 2 - 1

Classifica:

Esio Verbania 61 - Castellettese 54 - Dormelletto Comignago 47 - Varallo Pombia 37 - Gargallo 36 - Pro Vigezzo 33 - Riviera D'Orta 32 - Voluntas Suna 29 - Crevolese 29 - Fomarco Don Bosco Pievese 25 - Cireggio 25 - Casale Corte Cerro 23 - Maggiora 17 - Cro