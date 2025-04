Tennis tavolo: le ragazze del TT Ossola 2000 volano ai play-off nazionali per la Serie B

La sesta giornata di ritorno dei campionati a squadre maschili si chiude con un bilancio negativo per il TT Ossola 2000. Sei formazioni ossolane sono scese in campo nel weekend, ma solo la D2 Mulino San Giorgio ha conquistato una vittoria.

Serie B2 Nazionale: sconfitta amara per la squadra che, con questa giornata, si posiziona penultima in classifica e retrocede matematicamente in Serie C1.

Serie C1 Nazionale: ancora in corsa per la salvezza, la permanenza in categoria si deciderà nell'ultima giornata di campionato.

I risultati delle squadre maschili:

B2 Balabiott perde 1-5 contro TT Silver Lining, unico punto di Kalem.

C1 Mokavit perde 2-5 contro ASD TT Isola d'Asti, punti conquistati da Giulini e Ceciliato.

D2 Mulino San Giorgio vince 5-1 contro TT Baveno B, grazie a 2 punti a testa di Martelletti e Casisa e 1 punto di Bertagna.

D2 Giulini Rubinetterie perde 0-6 contro Regaldi Novara.

D3 Senior perde 0-6 contro TT Novara A.

D3 Junior pareggia 3-3 contro Regaldi Novara, con 2 punti di Cresci e 1 di Mocellini.

Serie C Femminile - Qualificazione ai Play-Off Nazionali

Weekend intenso per la squadra femminile, impegnata nell'ultimo concentramento ospitato da ASD Biella. Con due vittorie su tre incontri disputati (3-0 contro Oleggio, 3-1 contro Aosta, 1-3 contro Biella), la formazione ossolana conclude il campionato in terza posizione e ottiene la qualificazione alla fase nazionale dei play-off di Terni, mantenendo viva la speranza di accedere alla Serie B femminile.

Le atlete del TT Ossola 2000 hanno dimostrato grande determinazione nel corso della stagione, affrontando con carattere anche le avversarie più ostiche. Fondamentale il contributo del coach e presidente Marco Calella, che ha saputo fornire preziosi consigli tecnici e strategici, oltre a un costante supporto motivazionale.

Ora l'attenzione si sposta ai play-off nazionali del 10-11 maggio, un traguardo prestigioso per la società e una nuova opportunità per continuare a sognare in grande.