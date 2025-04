Terza Categoria, ribaltone in vetta: il San Maurizio supera la Mergozzese

A novanta minuti dal termine del campionato, trema la classifica della Terza Categoria. Il San Maurizio sfrutta il pareggio in extremis della Mergozzese per scavalcarla e prendersi la vetta, mentre la Pregliese continua la sua marcia e si porta in terza posizione.

La Mergozzese viene beffata a Crusinallo, dove viene raggiunta in pieno recupero: finisce 2-2. Dopo essere passati in vantaggio con Garone all'11', i biancoazzurri di casa vengono raggiunti da Giusto al 46', ci pensa poi Brunetti a illudere gli uomini di Pascale con il gol dell'82', ma al sesto minuto di recupero Carluccio firma il clamoroso pareggio per gli omegnesi. Questo risultato costa alla Mergozzese la leadership, e ora le speranze di vittoria finale dipendono tutte dalla Pregliese, che ospiterà il San Maurizio nell’ultima giornata. La squadra omegnese invece mantiene vive le speranze di un piazzamento per la post season.

La Pregliese ottiene una vittoria di misura, ma fondamentale contro il fanalino di coda Verbania Olympia: 1-0. Il gol di Alemanno al 32' decide il match e consente ai gialloverdi di scavalcare l'Armeno in classifica, portandosi al terzo posto a soli tre punti dalla vetta. I ragazzi di Lipari confermano il loro ottimo stato di forma, e conquistano matematicamente i playoff.

Il DS ossolano Mattia Tanzarella è soddisfatto a metà: “Adesso proviamo 50% gioia per essere arrivati ai playoff, e 50% rimpianto per essere a tre punti dalla prima: praticamente ci siamo giocati il campionato perdendo in casa contro il Verbania Olympia all’andata. Ora cerchiamo di chiudere in bellezza contro il San Maurizio, che è ancora imbattuto in questo torneo. Non posso fare nessun appunto al mister e ai ragazzi, nelle ultime sette partite abbiamo fatto 19 punti, subendo solo due reti: penso che se il campionato fosse durato ancora 4-5 giornate l’avremmo vinto noi, ma pazienza. Cerchiamo di vincere domenica e poi penseremo ai playoff, comunque siamo contenti dell’annata e ci piacerebbe proseguire con questo gruppo anche l’anno prossimo, indipendentemente dalla categoria”.

Il Montecrestese non va oltre l'1-1 contro l'Armeno, in una sfida equilibrata. I biancoazzurri passano con Mattei, ma non riescono a portare a casa i tre punti: tutto sommato però è un buon punto per i ragazzi di Daoro, che vincendo l’ultima di campionato a Meina centrerebbero l’obiettivo playoff.

Risultati:

Montecrestese - Armeno 1 - 1; Valsessera - Libertas Vaprio 1 - 2; Soccer Gattico Veruno - Meina 1 - 1; San Maurizio - Oleggio Castello 3 - 0; Verbania Olympia - Pregliese 0 - 1; Virtus Crusinallo - Mergozzese 2 - 2

Classifica:

San Maurizio 43 - Mergozzese 42 - Pregliese 40 - Armeno 39 - Montecrestese 37 - Virtus Crusinallo 36 - Oleggio Castello 28 - Valsessera 22 - Meina 22 - Libertas Vaprio 22 - Soccer Gattico Veruno 15 - Verbania Olympia 6