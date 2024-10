TT.Ossola 2000, i risultati della prima giornata di campionato FOTO

Prima giornata di campionato per il TT Ossola2000, disputata sabato 13 ottobre al Pala Csi di Villadossola.

La squadra Balabiott in D1 ha ottenuto una vittoria contro il Novara, così come Giulini in D2, trionfando nel derby contro il Baveno, e la formazione Mulino S. Giorgio, che ha battuto Oleggio. Sconfitte invece per le altre squadre.

Di seguito tutti i risultati:

B2 Balabiott perde 5/3 con San Michele (Ripalta Cremasca) con un punto a testa per Berti Mirko, Rigotti luca e Kalem Amine, troppo forte lo straniero avversario che fa 3 punti.

C1 Mokavit perde 5/1 con Cus Torino che si presenta con due giocatori di A2 che indirizzano l’esito nettamente per loro fin da subito, punto della bandiera del rientrante Constantinescu Ciprian mentre Delai Mattia e Elio Ceciliato poco possono contro i forti avversari.

C2 Terminus perde 5/2 con Biella nella partita più incerta della giornata, i nostri Daniele Stefano e Loforese Romeo sono all’esordio in questa serie affiancati dal coach Calella Marco. Punti di Loforese.

D1 Balabiott vince 5/1 con Novara grazie ai 2 punti a testa per Vesci Federico e Cardino Leonardo e al punto di Dossena Giuseppe in una partita che non è mai stata in discussione.

D2 Giulini vince il derby con Baveno B 4/2 grazie ai due punti del l’esordiente Giulini Riccardo (ormai non più una sorpresa) e al punto a testa di Talato Valter e Ricca Luigi.

D2 Mulino S.Giorgio vince 4/2 con Oleggio con i due punti a testa per Pedroli Wladimir e Martelletti Paolo, mentre resta a secco Casisa Francesco.

D3 Senior perde 4/2 con Oleggio una partita in bilico fino alla fine, con punti di Enascut Emanuela e Barberis Elena, mentre il capitano Grassi Cosimo non riesce a chiudere in suo favore le sue due partite perse 3/2.

D3 Junior perde 5/1 contro gli anziani di Novara. Bene i nostri giovani che mostrano i progressi giocandosela con esperti giocatori. Punto di Mocellini Federico, mentre Lorini Alessio e Lorenzo Zaretti restano al palo.