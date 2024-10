Le previsioni meteo per il fine settimana

Il progressivo moto verso est della struttura principale domani porterà un fronte caldo a spazzare l'intera pianura padana dall'Adriatico fino a noi, causando nella sera precipitazioni deboli o moderate su tutta la regione. Un graduale miglioramento del tempo è atteso da domenica pomeriggio

SABATO 19 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: al primo mattino cielo parzialmente nuvoloso in quota e nuvoloso per nubi basse e foschie sulle pianure. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio dai settori orientali. Precipitazioni: deboli fenomeni sparsi e residui al mattino. Weekend di nuvole con qualche sprazzo di sole. E temperature più gradevoli. "E' in arrivo un fronte caldo a spazzare l'intera pianura padana dall'Adriatico fino a noi, che - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - causerà nella sera precipitazioni deboli o moderate su tutta la regione. Un graduale miglioramento del tempo è atteso da domenica pomeriggio".

SABATO 19 OTTOBRE 2024

Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni dai settori orientali verso le Alpi. Fenomeni generalmente deboli al più moderati. Zero termico: in aumento fino a 3000-3100 m. Venti: al mattino generalmente deboli a tutte le quote, sulle Alpi orientali, sull'Appennino nordorientali, variabili altrove; rinforzi consistenti nel pomeriggio fino a moderati localmente forti sempre orientali.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino soprattutto sui settori alpini, progressiva riduzione della nuvolosità a partire da est fino a cielo poco nuvoloso o soleggiato nel pomeriggio. Precipitazioni: esaurimento delle precipitazioni sulla fascia alpina occidentale e zone adiacenti nelle prime ore della giornata. Zero termico: in marcato rialzo fino a 3600-3700 m. Venti: al mattino moderati orientali a tutte le quote e su tutti i settori, settentrionali sull'Appennino. Progressiva attenuazione dei venti dalle ore centrali, provenienti sempre dai quadranti orientali.