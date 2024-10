Prima Categoria, trasferta difficile per la Cannobiese a Momo

Settima giornata di campionato nel girone A di Prima Categoria, tutti all’inseguimento della lepre Gravellona San Pietro. Gli arancioneri, dopo un avvio di fuoco con tanti scontri diretti, ha un turno sulla carta più facile, in casa del Romagnano, ma mister Agostini ha abbastanza esperienza per non cadere nella trappola e conosce bene le insidie di questo genere di partite, che l’anno scorso sono costate molti punti alla compagine tocense.

La Cannobiese, che in questo momento è forse la sfidante più accreditata degli uomini di Guarducci, deve fare i conti con il Momo, un’altra pretendente alla vittoria finale. I novaresi sono sempre difficili da affrontare, soprattutto sul loro campo, e vorranno risollevarsi dopo il ko di Gravellona. Curiosamente, sarà la sfida tra l’attacco più prolifico (il Momo) e la difesa meno battuta (la Cannobiese).

Sfida importante anche al Comunale di Piedimulera, con i ragazzi di Poma che ospitano il temibile Sizzano. Sfida aperta a qualsiasi risultato, per i gialloblù può essere l’occasione buona per superare i novaresi in classifica e rilanciarsi in zona playoff.

Il Bagnella riceve la Varzese, in un derby provinciale tra formazioni con obiettivi opposti: gli arancioneri della coppia Salzano-Cabrini non vogliono perdere contatto con la vetta, per i ragazzi di Chiaravallotti urge puntellare la classifica, dopo tre sconfitte consecutive.

Altro derby del VCO al “Liberazione”, dove l’Agrano attende il Vogogna. Sarà anche una importante sfida salvezza, vista l’attuale situazione delle due contendenti, appaiate sul fondo della classifica. Entrambe le squadre non arrivano bene a questa sfida: i verdi di Castelnuovo hanno perso il derby col Piedimulera e hanno subito le pesanti squalifiche di Tagliafierro e Torriani, i granata di Lopardo hanno rimediato una sonora cinquina a Cannobio.

Partita importante per la Virtus Villa domenica al “Poscio”: per i biancoazzurri del presidente Bruno i tre punti sono d’obbligo per mantenersi nei quartieri alti, ed ottenere per la prima volta in stagione due risultati utili consecutivi. Avversario di giornata è il Valduggia, autore sin qui di un campionato incolore, ma in serie utile da tre turni.

Impegno casalingo anche per il Fondotoce, che ospita la Quaronese. I vercellesi non sanno pareggiare, i neroverdi di Sena sono reduci dal rotondo successo di Serravalle, e vogliono proseguire la loro strada verso una tranquilla salvezza.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria:

Agrano - Vogogna; Bagnella - Varzese; Carpignano - Serravallese; Fondotoce - Quaronese; Momo - Cannobiese; Piedimulera - Sizzano; Romagnano - Gravellona San Pietro; Virtus Villadossola - Valduggia