Il Soccorso Alpino Valdossola compie 70 anni: premiati i volontari FOTO

In occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario, il Soccorso Alpino delegazione Valdossola ha consegnato premi e onorificenze ai volontari che, nel corso degli anni, si sono contraddistinti. La cerimonia di consegna si è tenuta all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. Di seguito l’elenco completo dei volontari che hanno ricevuto il riconoscimento.

Francesco Cotti, per aver portato ai massimi livelli la sinergia e la collaborazione della Pc e dei suoi uomini con l’ampia disponibilità di mezzi, agevolando e collaborando nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Luigi Valenti: nel periodo in cui è stato al comando della stazione Sagf di Domodossola, la collaborazione con il Cnsas si è sviluppata in modo sinergico fino ad arrivare alla sottoscrizione di accordi scritti, ancora oggi operativi.

Ivan Fossati: un giornalista amico del soccorso alpino che, grazie alla sua interazione presso la fondazione, ha ricevuto in dono la base logistica mobile, mezzo completo per la gestione degli interventi, preso d’esempio da molti servizi regionali per la progettazione del loro mezzo.

Raffaele Frassetti, un uomo dei media che crede molto nel Cnsas e per questo sempre attento a dedicarvi spazio e tempo nelle trasmissioni del suo network.

Marco De Ambrosis, giornalista e alpinista. Grazie a questo connubio tra lavoro e passione i suoi articoli sono sempre attenti e precisi.

Walter Cappai, un uomo che ha fatto del soccorso la sua ragione di vita. Militare Sagf per lavoro, già in precedenza cinofilo e volontario Cnsas, nel tempo libero con grande impegno nel gruppo forra di cui è stato per anni il responsabile.

Paolo Pettinaroli, un esempio di estrema abnegazione al servizio. Dopo essere precipitato con l’elicottero sul Monte Rosa mentre effettuava un intervento di soccorso, resosi conto che l’intero equipaggio ne era uscito illeso, ha portato a termine la missione di soccorso per cui era partita la chiamata.

Pio Pettinaroli: ex Irtec (istruttore regionale), ha dato tanto alla delegazione dove ha avuto anche incarichi direttivi ed ora sempre disponibile per gli interventi della stazione.

Carlo Lanti e Roberto Marone, da 50 anni nel Soccorso Alpino Stazione di Macugnaga.

Franco Gazzola: un impegno nel Cnsas spesso dietro le quinte, ma di grande aiuto a chi la delegazione la dirige. Innovativo, tecnologico, preciso e a volte burbero, ma sempre sul pezzo e con il Cnsas nel cuore. Ha creato il gruppo di supporto alle ricerche, e quando presente lavora nelle ricerche come fosse ancora membro del Cnsas, ma con la divisa blu e grigia.