Si gioca il penultimo turno di Coppa Piemonte di Prima Categoria

Tra mercoledì sera e giovedì sera si disputa il penultimo turno dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima categoria.

Al “Brocca” di Cannobio, in campo mercoledì sera per il girone 2 Cannobiese e Fondotoce (riposa il Gravellona San Pietro). Sarà una sorta di spareggio, perché le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica del triangolare con 6 punti, mentre il Gravellona è già eliminato a quota zero. Alla Cannobiese potrebbe andare bene anche un pareggio, visto che nell’ultimo turno giocherà proprio contro gli arancioneri.

Giovedì sera al “Bonomini” è in programma il derby ossolano tra Vogogna e Varzese per il girone 1, con la Virtus Villa che riposa. Per i verdi di Castelnuovo, che stanno vivendo un momento difficile in campionato, è l’occasione giusta per ottenere la qualificazione con un turno di anticipo: in caso di vittoria infatti il vantaggio sul Villa diventerebbe di cinque punti, rendendo ininfluente l’ultima partita del girone.

Tutte le gare si disputeranno alle ore 20.30.