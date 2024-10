Le immagini della festa per Jolanda Zertanna (Foto Framarini)

Festa a Formazza per i 100 anni di Jolanda Zertanna, molto conosciuta in paese, una persona amabile che sviluppa molti interessi, in particolare è appassionata di cultura e tradizioni walser, tanto che ha scritto un libro nella lingua Titsch con aneddoti e varie curiosità.

Jolanda, originaria del Vallese, fa parte di una famiglia tra le più antiche di Formazza; ha sempre vissuto a Canza, ora è con figli e nipoti a Ponte.