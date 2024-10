Svelato alle scuole Milani il murale simbolo dei “Quaranta giorni di libertà” FOTO E VIDEO

Prosegue il ricco calendario di eventi e iniziative organizzate dal comune di Domodossola per celebrare l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. Nella mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, è stato ufficialmente svelato il murale dedicato a questa importante ricorrenza, posto nel cortile delle scuole elementari Milani.

L’opera, realizzata dall’artista Patrizia Pollato, si ispira al film “Quaranta giorni di libertà” e rappresenta in primo piano una bambina – una tra le migliaia di bambini che, durante la guerra, furono portati oltreconfine, in Svizzera, per trovare rifugio – con alle spalle uno scorcio della piazza Mercato di Domodossola. Un’opera che, ormai, i domesi conoscono bene: è infatti diventata l’immagine delle celebrazioni per l’80° anniversario.

Alla cerimonia di inaugurazione del murale erano presenti il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, la dirigente scolastica della direzione didattica 1° circolo Patrizia Taglianetti e l’artista Patrizia Pollato, oltre ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e di associazioni, prima tra tutte l’Anpi. Ad accompagnare l’evento, l’esibizione del coro dei bambini delle classi quinte della scuola Milani.

“Ringrazio il sindaco Pizzi per aver scelto la nostra scuola per il posizionamento del murale – ha detto la dirigente Taglianetti -. Una scelta molto significativa, perché siamo in quella che dovrebbe essere la culla della democrazia e della crescita dei cittadini di domani”.

“Trovarsi qui oggi in questa scuola – ha sottolineato Pizzi – è il segnale più appropriato rispetto all’obiettivo principale delle celebrazioni: stimolare la curiosità e la sensibilità dei bambini e dei ragazzi affinché si riesca, anche con modalità diverse e più moderne, a tramandare quelle che sono i valori della Resistenza. Non dobbiamo mai dimenticare che noi, in Ossola, siamo stati i padri e i precursori della Costituzione”.

I bambini delle classi quinte hanno accompagnato la cerimonia con alcune canzoni simbolo della Resistenza. Innanzitutto “Quaranta giorni di libertà”, eseguita da Claudia Tori alla voce e Matteo De Giuli alla chitarra, con una coreografia dei bambini. Questi ultimi hanno poi intonato “Verde Ossola” e “Bella Ciao”, per la quale sono stati raggiunti anche dalle classi quarte. Infine, l’inno di Mameli ha concluso l’evento.

Al termine, la presentazione dell’annullo filatelico realizzato da Poste Italiane in occasione dell’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola.