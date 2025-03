Findomo Pediacooph24 pronta alla sfida con Novara per riscattarsi

Match complicato per la Findomo Pediacooph24: domani sera, nell'insolito orario delle 20.30, i granata riceveranno Novara Basket, in piena lotta con Galliate per chiudere al primo posto la stagione regolare. I granata voglionio riscattare il ko dell'ultima partita a Ivrea, confermando il ruolino di marcia interno dell'ultimo mese.

"Sarà fondamentale l'aspetto difensivo, contro quella che in questo momento credo sia la miglior squadra del girone. Noi abbiamo voglia di fare l'impresa, per conquistare i due punti ma soprattutto per acquisire fiducia e consapevolezza in vista del rush finale" le parole di Matteo Donaddio, capocannoniere del girone.