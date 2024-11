Continui black out alla cabina Tim, attività commerciali senza telefono e internet

Perdura il black out telefonico nella parte alta di corso Italia e anche in parte del rione oltre Ovesca a Villadossola. La causa è la ’solita’ cabina che c'è all’inizio di via Boldrini e che da anni fa i capricci, nonostante i ripetuti interventi dei tecnici di Tim.

Coinvolte molte attività: pizzerie, tabacchini, studi commerciali, negozi di fiori: sono senza telefono e internet da due giorni, ma era già successo la settimana scorsa quando lo stop ai servizi di Tim era durato ben 4 giorni nonostante le telefonate al servizio clienti.

Dicevamo che l’intervento dei tecnici della società telefonica è ormai un'abitudine su quella cabina, che però da anni continua a non funzionare a dovere, con gravi danni per chi ha attività commerciali.