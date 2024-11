Ottant'anni della Repubblica dell'Ossola, Pizzi: "Un calendario molto ricco e ben riuscito"

Sta per giungere al termine il ricchissimo programma di eventi e iniziative organizzati dal comune di Domodossola - con la collaborazione della regione Piemonte, della provincia del Vco e di numerosi enti e associazioni del territorio – per ricordare l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. Una ricorrenza importantissima per l’Ossola e non solo, grazie alla quale si ricordano quei “40 giorni di libertà” che nel 1944 furono precursori di un’Italia libera dall’occupazione nazifascista.

“Un calendario di celebrazioni molto articolato e sicuramente ben riuscito”, commenta Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola. “Vorrei ricordare in particolare, tra le tante iniziative, il riallestimento della sala storica della Resistenza nel palazzo di città, che ha portato al posizionamento dei nomi dei componenti della giunta provvisoria di Governo della Repubblica dell’Ossola. Questo vuol dire – sottolinea il primo cittadino – che nel prossimo consiglio comunale io, gli assessori e i consiglieri leggeremo quei nomi, e ciò dovrà portarci a svolgere il nostro ruolo con ancora maggiore dedizione e impegno verso la comunità”.