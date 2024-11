Sicurezza digitale, un nuovo laboratorio alla Soms di Domodossola

Prende il via mercoledì 13 novembre alle 16.30, nella sede della Soms di Domodossola, il laboratorio dedicato alla sicurezza digitale. Quest’ultimo è accessibile a tutti, indipendentemente dal grado di conoscenza dei sistemi informatici o della rete internet da parte dei partecipanti.

Il laboratorio prevede 8 incontri della durata di due ore ciascuno, con frequenza settimanale ogni mercoledì; il costo è di 5 euro a incontro. Nel corso delle lezioni, i partecipanti dovranno portare con sé computer portatile o tablet (sarà garantita la connessione a internet).

Nei primi incontri si cercherà di illustrare le falle di sicurezza dei sistemi operativi, compresi gli smartphone e gli iPhone, e dei vari browser utilizzati per l’accesso alla rete.

I punti essenziali saranno i seguenti: privacy e sicurezza digitale; antivirus; breve disamina sull’open source; rendere il più possibile sicuro Windows (sistema operativo maggiormente diffuso), eliminando, per quanto possibile i tracciamenti; introduzione ai meta data nei sistemi Windows, MacOS, Linux, Android, iPhone relativamente ai file (documenti) prodotti dal sistema operativo o scaricati dalla rete (immagini, filmati, file Pdf, Docx, Jpg, etc,) e utilizzo degli strumenti sia manuali sia automatici per la loro profilazione; utilizzo di un browser open source, controllo della cronologia dei dati di navigazione e dei cookie; anonimato; uso di una casella di posta adeguata alla privacy; introduzione alla virtualizzazione per l’utilizzo di un sistema operativo open source; uso di driver di archiviazione sicuri e molti altri argomenti che potranno essere suggeriti dai partecipanti durante il corso.