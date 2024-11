Giampaolo (Virtus Villa): ''La vittoria è giusta, ce la siamo meritati''

Il gol del giovane Espa, all’ultimo respiro. Quando pareva incanalata sul pari senza gol, la rete di Espa – all’86’, ha dato vittoria e linfa alla Virtus Villa, che così mette definitivamente alle spalle un momento delicato (le due sconfitte di fila con Gravellona e Cannobiese) e ridà fiato alla sua classifica. Ora è seconda a un punto dal Gravellona.

Brutto primo tempo per i biancocelesti. Lo ammette anche il tecnico Manolo Giampaolo: ‘’Per me il primo tempo lo abbiamo proprio regato a loro e nell’intervallo mi sono arrabbiato con la squadra perché forse abbiamo sottovalutato questa partita. Si trattava di un derby e loro arrivavano dal risultato positivo col Gravellona e nei primi 45 minuti non siamo stati attenti’’.

Risultato giusto?

‘’Sì, siamo usciti alla distanza. La vittoria è giusta, ce la siamo meritata più di loro, che nel secondo tempo hanno rinunciato a giocare a calcio. Poi abbiamo anche azzeccato i cambi e creato anche occasioni, con il bel pallone messo sui piedi di Espa’’.

Il Fondotoce ha giocato meglio nel I tempo quando ha tenuto bene il campo, mostrandosi più concreto a centrocampo, dove Franchi orchestrava il gioco. Il neo degli ospiti è stato non creare però palle gol, facendo trascorrere ad Allioli, portiere del Villa, una domenica senza patemi.

Nella Virtus Villa un voto in più a Matteo Fabbri, protagonista a metà nel dettare i tempi, e al giovane Espa, che non s’è fatto cogliere dall’emozione nel momento di concretizzare in gol l’occasione avuta.

Un vero derby, tutto sommato, con un finale caldo tra i giocatori, forse anche causato dall’arbitraggio di Ferrara che soprattutto nel II tempo ha sbagliato molto.