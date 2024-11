Al San Biagio due nuovi prelievi multiorgano

Nei giorni scorsi presso l'Ospedale San Biagio di Domodossola sono stati eseguiti due prelievi multiorgano.

Durante l'espletamento delle procedure di accertamento della morte cerebrale, presso la Rianimazione del PO di Domodossola, è stata richiesta ai familiari la non opposizione alla donazione degli organi o la testimonianza su un eventuale espressione di volontà in vita del loro congiunto sulla donazione, come previsto dalla legge italiana. Dimostrando una notevole sensibilità i familiari aventi diritto hanno testimoniato la non opposizione alla donazione dei loro congiunti e si è potuto procedere ai prelievi degli organi e i tessuti valutati idonei dal Coordinamento Regionale Trapianti.

E' stato possibile prelevare due fegati, quattro reni e due cornee. La Dr.ssa Domenica Fiore, Coordinatore Ospedaliero delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti dell'ASL VCO, porge un sentito ringraziamento ai familiari dei donatori che con la non opposizione alla donazione hanno voluto testimoniare, in un momento di grande dolore, la generosità e l'altruismo del loro congiunto, consentendo a chi ha ricevuto il trapianto di organi e tessuti di sperare in un futuro migliore.

Ringrazia inoltre tutto il personale dell'ASL VCO che ha collaborato in tutte le delicate e complesse fasi del prelievo di organi e tessuti. Si rinnova a tutti i cittadini l'invito di esprimere la propria volontà alla donazione attraverso la diverse modalità che la legge italiana consente (tessere AIDO, Sportelli ASL, Sportelli Anagrafe Comunale; etc.) affinché nelle situazioni di potenziale donazione non si perda l'opportunità di offrire la speranza di vivere ai numerosi pazienti ancora in attesa di un trapianto di organi e tessuti.