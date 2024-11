I coscritti ossolani dell'84 festeggiano i 40 anni

I quarant'anni sono un traguardo importante, e per celebrarlo torna, dopo quindici anni, la cena dei Coscritti del 1984 dell'Ossola. L'appuntamento è per sabato 30 novembre presso l'Alibi di via Ceretti con una serata che prevede la cena con tributo agli 883.

"L'ultima volta avevamo festeggiato insieme i 26 anni - spiega Michele Bonzani del Comitato Coscritti 1984 Ossola - i 40 anni rappresentano un giro di boa e con un po' di nostalgia e il desiderio di guardare avanti ci troveremo sabato prossimo per divertirci tutti assieme. Dopo la cena andremo tutti al Trocadero, come ai vecchi tempi".

Per informazioni e per prenotare il proprio posto si può contattare Michele al 349.5795798.