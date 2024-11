Gita ai mercatini di Natale di Verona e Lazise con la pro loco di Premosello

La Pro Loco di Premosello propone la gita ai mercatini di Natale in Veneto e precisamente a Verona e a Lasize, sul lago di Garda. La giornata è in programma per il 14 dicembre con partenza da piazza Bolzani a Premosello alle 6.15 e da Cuzzago dalla fermata bus alle 6.20. Alle 10.00 è previsto l'arrivo a Verona la visita alla città e ai mercatini. Nel pomeriggio invece viene proposta la gita sul lungolago di Lasize per la visita ai mercatini. Il rientro a Premosello è previsto per 21.30.

La quota di partecipazione è di 43 euro. Le iscrizioni possono essere effettuate allo Spazio donna della biblioteca comunale martedì dalle 16.30 alle 17.30 e sabato dalla 10.30 alle 11.45; occorre prenotarsi entro il 30 novembre. Per informazioni 339-7101205.