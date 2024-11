Confermati i fondi regionali al turismo: le Atl apprezzano il sostegno

Si è tenuto oggi un incontro al Grattacielo Piemonte tra i rappresentanti di tutte le ATL regionali, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, e l’assessore al Turismo, Marina Chiarelli, sulle risorse destinate al settore turistico nel 2024 e nel 2025.

«L’incontro si è svolto in un clima di proficua collaborazione con il comune obiettivo di continuare a investire nel sostegno delle ATL e nella promozione dei nostri prodotti turistici - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio- La Regione ha confermato le risorse dello scorso anno e sbloccato 400 mila euro di pagamenti per risorse già assegnate».

Per il 2024, la Regione ha confermato uno stanziamento di 6,4 milioni di euro, in linea con i fondi del 2023, a dimostrazione dell’importanza strategica attribuita al comparto turistico.

«Proprio ieri, con l’approvazione della Variazione di Bilancio, sono state assegnate risorse pari a 2 milioni di euro – ha affermato l’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano –. Questi fondi aggiuntivi rappresentano un impegno concreto per consentire alle ATL di pianificare le attività di promozione turistica per il 2024».

"La strategia contabile delineata per il 2024 e il 2025 si fonda su una gestione prudente e responsabile delle risorse – afferma l’assessore al Turismo, Marina Chiarelli –. Garantire priorità alle emergenze ci permette di mantenere operativi gli enti più in difficoltà, assicurando nel contempo il sostegno a tutti i territori per i loro progetti strategici".

Il settore si trova a fare i conti con le difficoltà di cassa, dovute ai ritardi con i quali la Regione riceve risorse da altri enti, ostacolando la possibilità di erogarle tempestivamente.

Per far fronte a questa criticità, è stato concordato un percorso che consenta di intervenire prioritariamente sulle ATL più in difficoltà. In particolare, la ragioneria regionale ha autorizzato oggi il pagamento di 400 mila euro destinati alle ATL in situazioni più critiche.

Per quanto riguarda il 2025, la volontà è quella di confermare le risorse. Seguendo l’indicazione della Corte dei Conti, la Regione punta ad approvare il bilancio entro gennaio, in modo da garantire fin da inizio anno la copertura di circa il 90 per cento del contributo già assicurato nel 2024, mantenendo una quota prudenziale, inferiore al 10 per cento, che verrà stanziata nel corso del primo semestre.

Le ATL hanno condiviso e sostenuto questo percorso, apprezzando la volontà della Regione Piemonte di mantenere il proprio impegno nel garantire il sostegno agli enti di promozione turistica, riconoscendo il loro ruolo centrale nello sviluppo dei territori.