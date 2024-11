Domani l'accensione del grande albero di Natale in piazza Mercato

L’assessorato al turismo del comune di Domodossola organizza, per i prossimi fine settimana, una serie di eventi per grandi e piccini per attendere insieme l’arrivo del Natale.

Il primo appuntamento è in programma per il pomeriggio di sabato 30 novembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza Mercato. I festeggiamenti si aprono con la parata natalizia per le vie del Borgo della Cultura, seguita dallo spettacolo “Light Christmas”, con giocolieri, artisti e trampolieri con abiti luminosi che animeranno le vie del centro. Immancabile anche l’appuntamento con Babbo Natale, che distribuirà le letterine a tutti i bambini. Alle 18.00 circa il saluto delle autorità e l’accensione del grande albero di Natale in piazza.

Gli eventi proseguono poi nel fine settimana del 14 e 15 dicembre con gli attesissimi mercatini di Natale nelle vie del centro storico. Tra i numerosi eventi collaterali, sabato 14 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, arriva “Babbo Natale in città”: i bambini potranno incontrare Babbo Natale nel cortile interno del palazzo di città per riconsegnargli le letterine e ricevere una foto ricordo stampata.