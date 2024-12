Finita l'avventura di Cesare Rampi sulla panchina del Bagnella

‘’Il mio rapporto col Bagnella finisce oggi’’. Lo comunica Cesare Rampi, allenatore della formazione cusiana, poco prima che inizi la partita contro il Piedimulera sul terreno del campo gialloblu.

L’annuncio arriva mentre salutiamo Rampi, che conosciamo dai tempi in cui giocava. Lascia un Bagnella a 19 punti, solo tre di distanza da Mono e Virtus Villa che guidano da stasera la classifica di Prima Categoria.

L’avventura è finita. Prima che la squadra scenda in campo contro il Piedimulera. Non fa polemica: ‘’Il rapporto è diventato difficile’’ dice riferendosi alla società, ma non aggiunge altro. La cronaca dice che la partita finisce 0 a 0, con Rampi regolarmente sulla panchina ospite. Lascia un Bagnella nella zona alta della classifica, in piena lotta promozione.