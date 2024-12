Nessun aumento di tasse a Crevoladossola

Nessun aumento della pressione fiscale a Crevoladossola: nella seduta convocata per lunedì 23 dicembre l'amministrazione comunale di Crevoladossola guidata dal sindaco Giorgio Ferroni presenterà e approverà il bilancio di previsione 2025. Nessun aumento di tasse è previsto per il 2025: “Rispetto al 2024 si mantengono inalterate le tariffe dei servizi e il livello di tassazione - spiega il sindaco Giorgio Ferroni - quindi non variano i costi di mensa, trasporto scolastico, Imu e Irpef. questo grazie alla solidità di bilancio dell'ente, che pur deve assorbire un elevato livello di rate dei mutui contratti fra il 2000 e il 2010, anche per opere di ordinaria amministrazione”.

Nessun aumento, dunque, ma per contro le tariffe dei servizi a domanda individuale saranno progressivamente rimodulate sulla base del reddito Isee: “Riteniamo giusto che chi ha di più paghi qualcosa in più - prosegue Ferroni - Nel dettaglio, andiamo a confermare la copertura del 35% delle tariffe della mensa scolastica con 70.000 euro e ben I'88% della copertura della spesa del trasporto scolastico su cui il comune investe 129.000 euro a vantaggio delle famiglie con figli, cosi come a vantaggio delle famiglie andrà il nuovo servizio di asilo nido”.

Ferroni ha anche annunciato l'acquisto di un nuovo scuolabus che sarà operativo entro le prossime settimane: “L'acquisto del mezzo sarà coperto anche con 40.000 euro di contributo regionale - spiega Ferroni - l'autobus sarà di colore bianco perché molto meno costoso di uno di colore giallo”.

Nel bilancio di previsione si legge poi un impegno di circo 200.000 euro per la manutenzione urbana di strade, verde, mulattiere, tombini ecc.

Buone notizie anche per la dotazione organica: nel 2024 è stato assunto un operaio in più a tempo indeterminato e un geometra a tempo determinato per 2 anni, risolvendo in parte la cronica mancanza di personale causato dalla riduzione della pianta organica effettuata fra il 2000 e il 2010. Nei prossimi mesi sarà assunto anche altro personale a tempo determinato per la gestione del progetto Interreg.