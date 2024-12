Il Vco è la seconda provincia più "riciclona" del Piemonte

Si è conclusa il 12 dicembre l’ottava edizione di Ecoforum per l’Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Un’edizione ricca di contributi e partecipazione, in presenza e da remoto. Nel corso di una due giorni in cui si sono discussi tutti i principali temi legati all’ambiente, alla sostenibilità e al riciclo, Legambiente ha premiato i comuni “Rifiuti free”, ovvero quelli con Rd (cioè la percentuale di raccolta differenziata media) superiore al 65% e con un rifiuto secco residuo inferiore ai 75 kg per abitante all’anno.

Tra i 150 comuni “Rifiuti free” premiati da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta figurano anche due comuni del Vco: Vignone e Trontano.

Per quanto riguarda la classificazione dei “Comuni ricicloni” - che ogni anno vengono riconosciuti tra i comuni che si impegnano maggiormente nella raccolta differenziata, con un Rd superiore al 65% - la provincia del Verbano Cusio Ossola si conferma al secondo posto in Piemonte, superata soltanto dalla provincia di Novara. L’Rd provinciale si assesta a 73,6%, con 42 comuni che superano il 65%. Nelle prime posizioni si trovano Omegna con l’84,95%, Piedimulera con l’82,48% e Gravellona Toce con l’82,39%. A completare le prime dieci posizioni troviamo Vignone, Ornavasso, Premeno, Bee, Gignese, Montecrestese e Arizzano.