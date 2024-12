A Beura si terrà il 21 dicembre il presepe vivente itinerante con canti e riflessioni sul Natale animate dai bambini e ragazzi del catechismo. Il ritrovo è alle 20.30 all’inizio di via Toce.

Seguiranno tappe nello slargo di via Roma, in via Garibaldi, al Motto e in via San Giorgio. La conclusione sarà in chiesa parrocchiale. In caso di maltempo tutta la serata si terrà in chiesa parrocchiale.