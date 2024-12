Le previsioni meteo per il fine settimana

Condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per oggi e i prossimi giorni. "Correnti miti e secche favoriranno un progressivo aumento delle temperature - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -, con valori al di sopra della media stagionale sulle Alpi e uno zero termico che sabato raggiungerà i 2900-3000 m. In pianura l'inversione termica notturna manterrà le temperature minime al di sotto dello zero, con gelate locali o sparse al primo mattino, che tenderanno a ridursi a partire da sabato. Deboli correnti meridionali lunedì porteranno umidità nei bassi strati dal mar Ligure, facendo ricomparire le nebbie sulle pianure meridionali, a parte ciò le condizioni meteorologiche rimarranno stabili fino alla fine dell'anno".

SABATO 28 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature, alte e sottili, in transito al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 3000 m. Venti: deboli a tutte le quote, prevalentemente nord-occidentali su Alpi e pianure e settentrionali sull'Appennino

DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo sereno con locali addensamenti a ridosso dell'Appennino nel pomeriggio; l'ingresso di umidità dal mar Ligure potrà generare possibili foschie o locali nebbie in serata sulle pianure meridionali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 2900 m. Venti: deboli in montagna, dai quadranti settentrionali sulle Alpi e da sud in Appennino; deboli occidentali in pianura