Alzheimer Caffè dell'Ossola, le attività dell'anno concluse con una tombola per anziani e cargiver

L'Alzheimer Caffè dell'Ossola, Servizio del Ciss Ossola, ha concluso le attività dell'anno 2024 con una tombola in compagnia degli anziani affetti da demenza, dei loro caregivers, degli operatori del Ciss Ossola e con la preziosa presenza dei volontari. Il pomeriggio è stato, inoltre, rallegrato da un fisarmonicista che ha coinvolto gli anziani in danze e canti popolari del territorio.

L'attività è stata un'occasione di socializzazione per i partecipanti dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola, nonché di stimolazione cognitiva per gli anziani e di supporto per i loro familiari e caregivers.

Le attività dell'Alzheimer Caffè dell'Ossola riprenderanno il giorno 7 gennaio e si terranno il martedì pomeriggio della prima e della terza settimana di ogni mese, dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede del Ciss Ossola sita a Domodossola in via Mizzoccola n. 28, al piano terra, con ingresso in via Primo Maggio.

La partecipazione all'Alzheimer Caffè per persone affette da demenza ed i loro familiari e caregivers prevede un'iscrizione gratuita da effettuarsi presso il Servizio Sociale

Professionale del Ciss Ossola previo contatto telefonico con la segreteria al numero di telefono 0324-52598 o all'indirizzo mail segreteria@ciss-ossola.it.