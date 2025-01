Al Cimitero di Crosiggia una targa per i volontari Aib

Sarà scoperta domenica 5 gennaio alle 12.00, presso il Cimitero di Crosiggia, la targa commemorativa per ricordare i tanti volontari Aib che non ci sono più. Si apriranno così le celebrazioni per i 50 anni di fondazione della squadra Aib, Antincendi Boschivi, di Domodossola.

"Sarà una cerimonia semplice ma con una punta di malinconia e tristezza - dice Ivano Caffaro, presidente Aib - ma con tanto orgoglio per quello che abbiamo fatto e dove siamo arrivati grazie a tutti i volontari che hanno contribuito in questi 50 anni". La cerimonia sarà preceduta alle 10.00 dal ritrovo in località Crosiggia di tutti i volontari e simpatizzanti, oltre che delle autorità. Alle 11.00 poi sarà celebrata la messa presso la chiesa del Sacro Cuore di Crosiggia. Alle 12.00 poi lo scoprimento e la benedizione della targa.